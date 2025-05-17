Россия ударила по эвакуационному автобусу в Сумской области: погибли девять человек

Около шести часов утра в субботу россияне нанесли удар беспилотником "Ланцет" по пассажирскому микроавтобусу, который следовал по маршруту Белополье-Сумы и эвакуировал мирных жителей.

По данным местных СМИ, автобус перевозил людей, в основном пожилых, из Белополья, которое уже долгое время подвергается регулярным российским обстрелам. Белополье расположено примерно в десяти километрах от российской границы.

В связи с трагедией в субботу в Сумской городской общине объявлен день траура, заявил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзар.

"В связи с трагическим событием, произошедшим возле Белополья, где погибли девять человек, 17 мая объявлено днем траура в Сумской городской общине. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сообщил Кобзар.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что среди погибших была семья - отец, мать и дочь.

"После удара российского беспилотника по обычному маршрутному микроавтобусу семь человек госпитализированы с ожогами, переломами и другими травмами", - заявил Зеленский. "По предварительным данным, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Выражаю искренние соболезнования их родным. Все погибшие были мирными людьми. Россияне не могли не понимать, по какому транспорту они наносят удар. Это сознательное убийство мирных жителей", - подчеркнул он.

Мэр Белополья Юрий Зарко подтвердил, что автобус был атакован именно во время эвакуационного рейса.

"Этим автобусом люди ехали на эвакуацию. За пределами города автобус был атакован "Ланцетом", цель указал разведывательный дрон", - рассказал Зарко.

Он подтвердил, что в результате погибли девять человек. "Пострадавшим оказали помощь на месте, затем они были отправлены в больницу в Сумах. Сейчас мы занимаемся транспортировкой тел погибших. Личности некоторых жертв пока не установлены. Большинство погибших - пожилые женщины, также погибли двое или трое мужчин", - сказал Зарко.