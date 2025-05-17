Чехия вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Мужские сборные Чехии и Швеции по хоккею в субботу, 17 мая, выиграли свои матчи на чемпионате мира. Чехия присоединилась к Швеции и Швейцарии и стала третьей командой, квалифицировавшейся в четвертьфинал. Канада также практически гарантировала себе место в четвертьфинале.
Чехия - Казахстан
В группе B в датском Хернинге сборная Чехии обыграла команду Казахстана со счетом 8:1 (1:0, 3:0, 4:1).
Матей Странский открыл счет на шестой минуте. Во втором периоде по одному голу забили Якуб Флек, капитан команды Роман Червенка и Странский.
Адам Клапка сделал счет 5:0 на 66-й секунде третьего периода, а Вячеслав Колесников на 48-й минуте забил гол за Казахстан, сделав счет 1:5. На 54-й минуте Червенка забил после хорошего диагонального паса от Филипа Пирохты - 6:1.
На 56-й минуте Червенка оформил хет-трик после отличной передачи Мартина Нечаса. Червенке оставалось только отправить шайбу в пустой угол ворот - 7:1.
За 38 секунд до конца игры после паса Клапки слева шайба задела двух французских игроков и отскочила в ворота, обеспечив Клапке гол.
Видео: Матч Чехия - Казахстан
В группе B у Чехии 14 очков в пяти играх, у Швейцарии 13 очков, у США 11 очков, у Германии девять очков и у Дании шесть очков. Венгрия и Казахстан имеют по три очка, а Норвегия — одно очко.
Франция - Швеция
В группе А Швеция обыграла Францию со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в Стокгольме.
В середине первого периода Лукас Рэймонд и Эмиль Хейнеманн сделали счет 2:0 за 58 секунд, а на 25-й минуте забил Элиас Линдхольм. Четвертый гол - за Исаком Лундестремом на 45-й минуте.
Видео: Матч Франция - Швеция
В группе А лидирует Швеция, набравшая 18 очков в шести играх, Канада набрала 12 очков в четырех матчах, а Финляндия имеет 11 очков в пяти поединках. Далее с семью, шестью и пятью очками идут Словакия, сыгравшая четыре матча, а также Латвия и Австрия, сыгравшие по пять матчей. Франция набрала одно очко в шести играх, а Словения не смогла набрать ни одного очка в пяти матчах.
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".
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