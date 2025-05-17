Чехия вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Франция - Швеция

В группе А Швеция обыграла Францию ​​со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в Стокгольме.

В середине первого периода Лукас Рэймонд и Эмиль Хейнеманн сделали счет 2:0 за 58 секунд, а на 25-й минуте забил Элиас Линдхольм. Четвертый гол - за Исаком Лундестремом на 45-й минуте.

Видео: Матч Франция - Швеция

В группе А лидирует Швеция, набравшая 18 очков в шести играх, Канада набрала 12 очков в четырех матчах, а Финляндия имеет 11 очков в пяти поединках. Далее с семью, шестью и пятью очками идут Словакия, сыгравшая четыре матча, а также Латвия и Австрия, сыгравшие по пять матчей. Франция набрала одно очко в шести играх, а Словения не смогла набрать ни одного очка в пяти матчах.

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