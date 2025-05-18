Первая реакция финских звезд НХЛ после трудной победы над Латвией

В своем пятом матче на чемпионате мира 2025 года мужская сборная Латвии по хоккею проиграла команде Финляндии. После игры TVNET+ побеседовал со звездами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Теуво Терявяйненом и Юусе Саросом. Финские лидеры вспомнили игру и всегда напряженные встречи с Латвией, а также прокомментировали соперничество между болельщиками на трибунах.
После пяти игр сборная Латвии с шестью очками занимает пятое место в группе А чемпионата мира. В первом матче латвийцы обыграли Францию со счетом 4:1, во втором вынужденно уступили Канаде (1:7), в третьем одержали захватывающую победу над Словенией (5:2), а в четвертом уступили Швеции - 0:6.