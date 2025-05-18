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Первая реакция финских звезд НХЛ после трудной победы над Латвией

Перевод: rus.tvnet.lv
Юусе Сарос с наградой лучшего игрока матча.
Юусе Сарос с наградой лучшего игрока матча. Фото: EPA/Scanpix

В своем пятом матче на чемпионате мира 2025 года мужская сборная Латвии по хоккею проиграла команде Финляндии. После игры TVNET+ побеседовал со звездами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Теуво Терявяйненом и Юусе Саросом. Финские лидеры вспомнили игру и всегда напряженные встречи с Латвией, а также прокомментировали соперничество между болельщиками на трибунах.

После пяти игр сборная Латвии с шестью очками занимает пятое место в группе А чемпионата мира. В первом матче латвийцы обыграли Францию ​​со счетом 4:1, во втором вынужденно уступили Канаде (1:7), в третьем одержали захватывающую победу над Словенией (5:2), а в четвертом уступили Швеции - 0:6.

В пятой игре Латвия уступила Финляндии со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Благодаря этому успеху финны обеспечили себе место в четвертьфинале: ранее - победы 2:1 против Австрии и 4:3 в дополнительное время против Франции, поражение 1:2 от принципиального соперника Швеции и разгромная победа 9:1 над Словенией.

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