Латвия обыграла Словакию и сохранила шансы на 1/4 финала

В воскресенье, 18 мая, в Стокгольме сборная Латвии по хоккею обыграла Словакию и сохранила шансы на выход в 1/4 финала чемпионата мира.
Матч прошёл в Стокгольме на Авичи-Арена и завершился победой сборной Латвии со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).
В первом периоде немного активнее действовали словаки, которые уже в первую минуту дважды заставили вступить в игру Кристерса Гудлевскиса. Тем не менее, именно латвийские хоккеисты первыми открыли счёт в матче.
На 3-й минуте словаки во время своей атаки потеряли шайбу и этим воспользовались подопечные Харийса Витолиньша - быстрая контратакая, Том Андерсонс выдал пас к воротам, где Харальд Эгле в касание направил шайбу под перекладину.
На 8-й минуте Эдуард Тралмакс получил малый штраф и словаки сумели реализовать численное большинство. Хоккеисты сборной Словакии нанесли несколько подряд неточных бросков издали, но затем Себастиан Чедерле, оставленный на "пятачке" в одиночестве, замкнул в пустые ворота.
Следующие 20 минут прошли под контролем сборной Латвии, которая забросила три безответных шайбы. Уже на 2-й минуте Тралмакс перехватил шайбу за воротами и сразу отдал на "пятак", где Лочмелиса оставили в одиночестве. 21-летний нападающий вывел вперёд сборную Латвии, забив свой четвёртый гол на турнире.
На 6-й минуте отличился Рихард Букартс, который оказался расторопнее всех после вбрасывания в чужой зоне, сместился вправо и с двух метров бросил под рукой Самуэля Главая в ближний угол. За пять минут до перерыва быстрая атака сборной Латвии правым бортом завершилась голом Тома Андерсона, которому ассистировали Эгле и Лавиньш.
Третий период оказался менее богатым на события. В начале игрового отрезка Павол Регенда мог сократить отставание в счёте - словак по центру убежал к воротам и бросил в штангу.
За 5 минут до финальной сирены словацкий тренер запросил тайм-аут и снял вратаря, но потеря в чужой зоне привела к голу в пустые ворота - Каспар Даугавиньш "обокрал" соперника и одним движением вывел на пустые ворота Родриго Аболса. До конца матча Лочмелис мог сделать счет 6:1, но попал в штангу.
В последнем матче группового турнира сборная Латвии сыграет против Австрии. Матч состоится 20 мая в 13:20.
Команду Харийса Витолиньша устроит даже поражение в овертайме или по буллитам - требуется набрать всего одно очко.
Первые четыре встречи латвийской сборной прошли с переменным успехом: победы чередовались с поражениями. Франция была обыграна со счетом 4:1, затем последовало поражение от Канады - 1:7. В третьей игре Латвия уверенно победила Словению - 5:2, однако после этого потерпела крупное поражение от Швеции - 0:6. В последнем поединке с финнами латвийцы оказали серьезное сопротивление, но уступили со счетом 1:2.
На данный момент в группе A лидирует Швеция, набравшая 18 очков в шести матчах. У Канады 15 очков после пяти игр, а Финляндия идет третьей с 11 очками. Далее расположилась Латвия (9 очков), Австрия и Словакия (7), Франция и Словения (1).
Венгрия - Швейцария
В параллельном матче сборная Швейцарии забила 10 безответных шайб в ворота Венгрии и позволила сопернику нанести лишь 6 бросков. Хет‑трик оформил Андреас Амбюль, дублями отметились Тимо Майер и Доминик Эгли, еще по шайбе забросили Янис Мозер, Андреа Глаузер и Кевин Фиала.
Набрав 16 очков, сборная Швейцарии вернулась на первое место в группе B. Венгрия с 3 очками располагается на 6‑й позиции.
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