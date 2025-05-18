Латвия обыграла Словакию и сохранила шансы на 1/4 финала

На 6-й минуте отличился Рихард Букартс, который оказался расторопнее всех после вбрасывания в чужой зоне, сместился вправо и с двух метров бросил под рукой Самуэля Главая в ближний угол. За пять минут до перерыва быстрая атака сборной Латвии правым бортом завершилась голом Тома Андерсона, которому ассистировали Эгле и Лавиньш.

Третий период оказался менее богатым на события. В начале игрового отрезка Павол Регенда мог сократить отставание в счёте - словак по центру убежал к воротам и бросил в штангу.

За 5 минут до финальной сирены словацкий тренер запросил тайм-аут и снял вратаря, но потеря в чужой зоне привела к голу в пустые ворота - Каспар Даугавиньш "обокрал" соперника и одним движением вывел на пустые ворота Родриго Аболса. До конца матча Лочмелис мог сделать счет 6:1, но попал в штангу.

В последнем матче группового турнира сборная Латвии сыграет против Австрии. Матч состоится 20 мая в 13:20.

Команду Харийса Витолиньша устроит даже поражение в овертайме или по буллитам - требуется набрать всего одно очко.