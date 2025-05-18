ОНЛАЙН Латвия - Словакия. Следите за ходом матча вместе с нами!

Первые четыре встречи латвийской сборной прошли с переменным успехом: победы чередовались с поражениями. Франция была обыграна со счетом 4:1, затем последовало поражение от Канады - 1:7. В третьей игре Латвия уверенно победила Словению - 5:2, однако после этого потерпела крупное поражение от Швеции - 0:6. В последнем поединке с финнами латвийцы оказали серьезное сопротивление, но уступили со счетом 1:2.