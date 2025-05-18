ОНЛАЙН Латвия - Словакия. Следите за ходом матча вместе с нами!

В воскресенье, 18 мая, в Стокгольме сборная Латвии по хоккею проведет предпоследний матч группового этапа чемпионата мира. Смогут ли подопечные Харийса Витолиньша продолжить борьбу за выход в 1/4 финала?
Игра команд группы A состоится на стокгольмской "Авичи-Арене", начало - в 21:20 по латвийскому времени.
Первые четыре встречи латвийской сборной прошли с переменным успехом: победы чередовались с поражениями. Франция была обыграна со счетом 4:1, затем последовало поражение от Канады - 1:7. В третьей игре Латвия уверенно победила Словению - 5:2, однако после этого потерпела крупное поражение от Швеции - 0:6. В последнем поединке с финнами латвийцы оказали серьезное сопротивление, но уступили со счетом 1:2.
На данный момент в группе A лидирует Швеция, набравшая 18 очков в шести матчах. У Канады 15 очков после пяти игр, а Финляндия идет третьей с 11 очками. Далее расположились Австрия и Словакия (7 очков), Латвия (6) Франция и Словения (1).
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