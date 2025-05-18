Сборная Латвии сыграет со словаками за выход в четвертьфинал ЧМ по хоккею

В воскресенье, 18 мая, в Стокгольме мужская сборная Латвии по хоккею проведет предпоследний матч группового этапа чемпионата мира, встретившись со сборной Словакии и продолжая борьбу за место в четвертьфинале.
Игра команд группы A состоится на стокгольмской "Авичи-арене", начало - в 21.20 по латвийскому времени.
Ранее сегодня в этой же группе за путевку в четвертьфинал поборется еще одна претендующая команда - Австрия сыграет со Словенией. В группе B в датском Хернинге сначала встретятся сборные Казахстана и США, а затем на лед выйдут Венгрия и Швейцария.
Первые четыре встречи латвийской сборной прошли с переменным успехом: победы чередовались с поражениями. Франция была обыграна со счетом 4:1, затем последовало поражение от Канады - 1:7. В третьей игре Латвия уверенно победила Словению - 5:2, однако после этого потерпела крупное поражение от Швеции - 0:6. В последнем поединке с финнами латвийцы оказали серьезное сопротивление, но уступили со счетом 1:2.
У сборной Словакии ситуация аналогичная: неудачи чередуются с победами. Чемпионат словаки начали разгромным поражением от Швеции - 0:5, затем обыграли Словению (3:1), уступили Австрии в серии буллитов (2:3), выиграли у Франции (2:1), а в субботу снова крупно проиграли - на этот раз канадцам (0:7).
На данный момент в группе A лидирует Швеция, набравшая 18 очков в шести матчах. У Канады 15 очков после пяти игр, а Финляндия идет третьей с 11 очками. Далее расположились Словакия (7 очков), Латвия (6) и Австрия (5). Франция набрала только одно очко в шести матчах, Словения же пока без очков.
В группе B лидер - Чехия с 14 очками в пяти матчах, за ней идут Швейцария (13 очков) и США (11). У Германии и Дании по девять очков (у немцев - за пять матчей, у датчан - за шесть). У Венгрии и Казахстана по три очка, а Норвегия заработала всего одно очко.
На чемпионате 16 команд разделены на две группы по восемь команд. В четвертьфинал выйдут по четыре сильнейшие команды из каждой группы, а сборные, занявшие последние места, покинут элитный дивизион. В следующем году вместо них в высшем дивизионе сыграют Великобритания и Италия.
Чемпионат мира завершится в следующие выходные. Матчи группы B и два четвертьфинала пройдут в Хернинге, а Стокгольм примет матчи группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и решающие встречи за медали.
На прошлогоднем чемпионате, проходившем в Чехии, хозяева турнира стали чемпионами, победив в финале Швейцарию (2:0). Бронзовые медали завоевала Швеция, обыграв Канаду со счетом 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в групповом этапе.
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