Сборная Латвии сыграет со словаками за выход в четвертьфинал ЧМ по хоккею

Игра команд группы A состоится на стокгольмской "Авичи-арене", начало - в 21.20 по латвийскому времени.

Ранее сегодня в этой же группе за путевку в четвертьфинал поборется еще одна претендующая команда - Австрия сыграет со Словенией. В группе B в датском Хернинге сначала встретятся сборные Казахстана и США, а затем на лед выйдут Венгрия и Швейцария.

Первые четыре встречи латвийской сборной прошли с переменным успехом: победы чередовались с поражениями. Франция была обыграна со счетом 4:1, затем последовало поражение от Канады - 1:7. В третьей игре Латвия уверенно победила Словению - 5:2, однако после этого потерпела крупное поражение от Швеции - 0:6. В последнем поединке с финнами латвийцы оказали серьезное сопротивление, но уступили со счетом 1:2.

У сборной Словакии ситуация аналогичная: неудачи чередуются с победами. Чемпионат словаки начали разгромным поражением от Швеции - 0:5, затем обыграли Словению (3:1), уступили Австрии в серии буллитов (2:3), выиграли у Франции (2:1), а в субботу снова крупно проиграли - на этот раз канадцам (0:7).