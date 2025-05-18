ВИДЕО Завершился Рижский марафон

В общем зачете среди мужчин первым финишировал южноафриканский спортсмен Мелихая Томас Франс, который преодолел дистанцию за 2 часа 13 минут и 20 секунд. Вторым, отстав всего на шесть секунд, был представитель Эритреи Нгусе Амлосом. Кенийский бегун Антони Кипчирчир отстал на восемь секунд, заняв третье место.

Среди латвийцев наивысший результат продемонстрировал Кристап Берзиньш, уступив победителю 12 минут и 20 секунд и заняв девятое место в общем зачете.

Видео: Марафон глазами очевидцев

В женском марафоне победу праздновала эфиопская бегунья Аянту Кумела Тадесе, показав результат 2 часа 28 минут и 24 секунды. Ее ближайшая преследовательница проиграла более шести минут.

Лучшей из латвийских участниц оказалась Анна Ключник, уступившая победительнице 21 минуту и 54 секунды и занявшая шестое место. На одну позицию ниже расположилась другая представительница Латвии - Елена Прокопчук, которая отстала от лидера на 22 минуты и 36 секунд.

Видео: Участники Рижского марафона

На полумарафонской дистанции среди мужчин сильнейшим оказался эфиопец Абера Мамо, завершивший забег за 1 час 1 минуту и 42 секунды. Среди латвийских участников лучший результат принадлежит Эдгару Шумскису, отставшему от эфиопского лидера на 6 минут и 15 секунд и занявшему шестую позицию в общем зачете.

В женском полумарафоне первое место досталось немке Доминике Майер, ее время - 1 час 9 минут и 50 секунд. Среди латвийских бегуний наивысший результат показала Иева Мольник, проигравшая немецкой спортсменке 12 минут и 31 секунду и занявшая итоговое седьмое место.

Рижский марафон проходит с 1991 года и последние десятилетия ежегодно собирает в столице Латвии десятки тысяч бегунов со всего мира.

Видео: Участники Рижского марафона