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Найди себя на фото! Рижский марафон собрал тысячи участников

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Обновлено 18 мая 2025, 17:28

В этом году Рижский марафон Rimi вновь собрал тысячи участников со всего мира. В воскресенье бегуны вышли на старт классического марафона, полумарафона, а также на дистанции 10 и 6 километров.

По информации организаторов, в этом году общее число участников достигло 40 122 человек, приехавших из 109 стран.

Видео: Здесь и далее - участники Рижского марафона

Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, получили памятные медали, дизайн которых разработал известный художник Ивар Хейнрихсон. Основным мотивом медали художник выбрал один из центральных элементов своего творчества - бегущих лошадей.

Галерея: Марафон Rimi на дистанции 10 километров

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