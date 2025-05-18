Найди себя на фото! ⟩ Рижский марафон собрал тысячи участников
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В этом году Рижский марафон Rimi вновь собрал тысячи участников со всего мира. В воскресенье бегуны вышли на старт классического марафона, полумарафона, а также на дистанции 10 и 6 километров.
По информации организаторов, в этом году общее число участников достигло 40 122 человек, приехавших из 109 стран.
Видео: Здесь и далее - участники Рижского марафона
Все участники, успешно преодолевшие дистанцию, получили памятные медали, дизайн которых разработал известный художник Ивар Хейнрихсон. Основным мотивом медали художник выбрал один из центральных элементов своего творчества - бегущих лошадей.