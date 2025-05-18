Казахстан проиграл пятый матч подряд на чемпионате мира

Казахстан - США

Игра проходила на стадионе "Йюске Банк Боксен" в Хернинге (Дания) и завершилась победой американской сборной со счётом 6:1 (0:0, 5:0, 1:1).

В первом периоде зрители голов не увидели. Во второй 20-минутке американцы провели пять безответных шайб. Отличились Фрэнк Назар, Джексон ЛаКомбе, Тейдж Томпсон, Мэтти Бенирс и Майкл Кесселринг. В заключительном периоде победную точку поставил Зак Веренски. Гол престижа в составе Казахстана провёл Владимир Волков.

Сборная США набрала 14 очков в шести матчах и занимает второе место в группе B. Казахстан с тремя очками после аналогичного количества игр потерял шансы на выход в плей-офф.

Словения - Австрия

В параллельном матче на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме (Швеция). Победу в серии буллитов одержала австрийская сборная - 3:2 Б.

В составе сборной Австрии заброшенными шайбами отметились Доминик Цвергер и Брайан Леблер. Словенцы ответили точными бросками Блажа Грегорца и Роберта Саболича. Основное время и овертайм не выявили победителя. В серии буллитов точнее оказались австрийцы (3:0).

Сборная Австрии набрала семь очков в шести матчах и занимает четвёртое место в группе А, дающее право на выход в плей-офф. Словенцы с одним очком после аналогичного количества игр находятся на последней строчке турнирной таблицы группы A.

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