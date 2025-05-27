Нежеланное соседство: как вовремя узнать о проектах, которые могут обесценить вашу недвижимость?

Покупая жилье, люди обычно хотят обустроить себе уютное гнездышко. Но если по соседству появится мусоросжигающая котельная, транспортная развязка, чадящее производство или военный объект, ситуация может измениться отнюдь не в лучшую сторону. За примерами далеко ходить не надо - к слову, в Кенгарагсе прямо под окнами жилого дома полным ходом идет строительство кольца трамвая и междугородних автобусов, а жители поселка под Ригой не в восторге от запланированного завода боеприпасов.