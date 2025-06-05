Электронные счета станут обязательными для всех фирм: Сейм назвал дату

Таким образом, внедрение электронных счетов планируется не с 1 января 2026 года, а с 1 января 2028 года.

С этой даты все зарегистрированные в Латвии предприятия будут обязаны оформлять документ, выдаваемый за оплату товаров или услуг, в виде электронного счета. При этом для государственных бюджетных учреждений дата обязательного внедрения электронных счетов остается прежней - 1 января 2026 года.

По предложению министра финансов Арвила Ашераденса, высказанному в ходе заседания правительства, обязательное использование электронных счетов между предприятиями, не являющимися бюджетными учреждениями, должно вступить в силу с 1 января 2028 года. Добровольное же использование электронных счетов может быть введено с 30 марта 2026 года.

Учитывая низкий уровень цифровой зрелости предприятий и необходимость внедрения соответствующих технологий, компаниям, в том числе физическим лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность, общественным организациям, религиозным объединениям, необходимо предоставить разумное время для адаптации информационных систем и процессов, а также для устранения технологических недостатков, которые часто проявляются только в ходе полноценной реализации.

Бюджетная комиссия Сейма заключила, что данные поправки окажут краткосрочное положительное влияние на бизнес, особенно на малые предприятия, которые в настоящее время не располагают ресурсами и знаниями для внедрения электронных счетов. Все предприятия получат больше времени на адаптацию необходимых технологий, информационных систем и внутренних процессов.