Латвийский рэпер не добежал до финиша марафона, привлекая внимание к проблеме образования

"Это был мой первый марафон. Я был готов пробежать его до конца, но решил остановиться, чтобы обратить внимание людей на то, что, как и я, тысячи школьников в Латвии не пересекут свою финишную черту — окончание школы. Путь к образованию похож на марафон — он требует времени, выдержки и упорства, и на этом пути часто приходится преодолевать сомнения, усталость и желание сдаться. Поэтому особенно важна поддержка — со стороны семьи, друзей, учителей или просто того, кто скажет тебе, что ты сможешь это сделать",