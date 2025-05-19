Латвийский рэпер не добежал до финиша марафона, привлекая внимание к проблеме образования

Хип-хоп-исполнитель Финкис остановился всего за несколько шагов до финиша своего первого марафона, чтобы привлечь внимание к проблемам латвийской системы образования. Этим символическим жестом он указал на то, что каждый пятый школьник в Латвии не завершает свой образовательный марафон.
18 мая прошел Рижский марафон Rimi, где в своем первом забеге на дистанцию 42 км стартовал и рэпер Хелвийс Финкис. Он несколько месяцев делился в социальных сетях процессом своей подготовки и вдохновлял подписчиков на активность и преодоление трудностей. Однако в день марафона он неожиданно остановился прямо перед финишем. В руках он держал плакат "Школа — это марафон, который не заканчивает каждый пятый ученик", символически отражая, как много молодых людей в Латвии не заканчивают свой "образовательный марафон".
"Это был мой первый марафон. Я был готов пробежать его до конца, но решил остановиться, чтобы обратить внимание людей на то, что, как и я, тысячи школьников в Латвии не пересекут свою финишную черту — окончание школы. Путь к образованию похож на марафон — он требует времени, выдержки и упорства, и на этом пути часто приходится преодолевать сомнения, усталость и желание сдаться. Поэтому особенно важна поддержка — со стороны семьи, друзей, учителей или просто того, кто скажет тебе, что ты сможешь это сделать",
говорит Хелвийс Финкис.
Статистика показывает тревожную реальность – только один из четырех учеников в Латвии способен преодолеть 60%-й порог на экзамене по математике за 12-й класс, в то время как около 2700 молодых людей не достигли даже минимального 15% в 2024 году. Похожая картина наблюдается и на экзаменах по другим предметам STEM – например, из тех, кто решил сдать дополнительный экзамен, только 1% сдал физику выше 60%, программирование – 1,27%, информатику – 0,59% и биологию – 4,66%. Это сигнал о неспособности системы в достаточной степени подготовить и поддержать учеников. При этом политики обсуждают ужесточение требований,
рискуя еще больше увеличить число молодых людей, не окончивших школу.
"Этой акцией мы хотели подчеркнуть проблему, которую видим в школах — ученики стараются, но часто рядом с ними нет учителей, которые могли бы мотивировать, вдохновлять и помогать им дойти до финиша. Вот почему "Iespēja misija" работает над подготовкой таких учителей — особенно по предметам STEM, где ученикам больше всего нужна поддержка",
говорит председатель правления Iespējamās misijas Рамона Утране.
Уже 17 лет Iespējamā misija готовит молодых учителей, в последние годы особое внимание уделяя предметам STEM, чтобы помочь решить вопрос недостатка мотивации и поддержки учеников. Сейчас ведется прием заявок на программу развития лидерства "Миссия возможна с Enefit: спасти STEM", цель которой за три года подготовить более 150 увлеченных и высокомотивированных учителей, которые могли бы стать поддержкой школьникам в их "марафоне".
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