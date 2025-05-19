В понедельник на чемпионате мира по хоккею будет "борьба за выживание"

На чемпионате мира по хоккею с шайбой в понедельник в Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания) пройдут "матчи за выживание" — игры за сохранение места в элитном дивизионе.
В Стокгольме в 17:20 встретятся сборные Франции и Словении. Победители этой дуэли сохранят свое место в элитном дивизионе, а вот проигравшие покинут его.
В 21:20 встретятся канадские и финские хоккеисты. Канада — одна из трех команд, которая пока не проигрывала в этом турнире. Непобедимые также Швеция и Чехия.
В группе А лидирует с 18 очками в шести играх Швеция, Канада и Финляндия набрали по 15 и 11 очков в пяти матчах, Латвия имеет девять очков в шести играх, Австрия и Словакия набрали по семь, а Франция и Словения — по одному.
Тем временем в группе В в Хернинге в 17:20 первыми встретятся Чехия и Германия, а в 21:20 норвежские хоккеисты встретятся с Венгрией.
Норвегии нужна победа в основное время, чтобы набрать три очка и опередить Венгрию в турнирной таблице.
Венгрия обыграла Казахстан, что дает ей преимущество в случае ничьей.
Казахстан встретится со Швейцарией в завершении группового этапа во вторник, но у казахов мало шансов набрать очки в этом матче.
Интересно, что Норвегия пока выиграла только одно очко у США, отыгравшись со счета 1-5, но в итоге проиграла 5-6 в дополнительное время.
Швейцария лидирует в группе B с 16 очками в шести матчах, за ней следует Чехия с 14 очками в пяти матчах и США с таким же количеством очков в шести матчах.
Германия и Дания имеют по девять очков в пяти и шести матчах, Венгрия и Казахстан имеют по три очка, а Норвегия имеет одно очко.
16 команд разделены на две группы по восемь в каждой, играя по круговой системе. Четыре лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за медали в четвертьфинале.
Самые слабые команды из обеих групп покинут высший дивизион, а Великобритания и Италия будут играть на их месте в следующем году.
Чемпионат мира завершится в воскресенье.
В Хернинге пройдут матчи группы B и два четвертьфинальных матча, а в Стокгольме, помимо групповых матчей, пройдут также два четвертьфинальных поединка, полуфинальные матчи и матчи за медали.
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