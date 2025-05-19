В понедельник на чемпионате мира по хоккею будет "борьба за выживание"

В Стокгольме в 17:20 встретятся сборные Франции и Словении. Победители этой дуэли сохранят свое место в элитном дивизионе, а вот проигравшие покинут его.

В 21:20 встретятся канадские и финские хоккеисты. Канада — одна из трех команд, которая пока не проигрывала в этом турнире. Непобедимые также Швеция и Чехия.

В группе А лидирует с 18 очками в шести играх Швеция, Канада и Финляндия набрали по 15 и 11 очков в пяти матчах, Латвия имеет девять очков в шести играх, Австрия и Словакия набрали по семь, а Франция и Словения — по одному.

Тем временем в группе В в Хернинге в 17:20 первыми встретятся Чехия и Германия, а в 21:20 норвежские хоккеисты встретятся с Венгрией.

Норвегии нужна победа в основное время, чтобы набрать три очка и опередить Венгрию в турнирной таблице.

Венгрия обыграла Казахстан, что дает ей преимущество в случае ничьей.