Финляндия и Австрия вылетели с чемпионата мира по хоккею

Швейцария - Австрия

Сборная Швейцарии разгромила команду Австрии в четвертьфинальном матче ЧМ-2025 со счётом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0).

В составе победителей отличились Кристоф Берчи (7'), Тимо Майер (12'), Кен Ягер (15'), Кевин Фиала (24'), Сандро Шмид (25') и Симон Кнак (52').

Вратарь швейцарцев Леонардо Дженони оформил "сухарь", отразив 13 бросков по своим воротам. Также страж ворот оформил ассист в первом голе своей команды.

США - Финляндия

На стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме сборная США обыграла Финляндию со счётом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

На 5-й минуте первого периода Конор Гарланд открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Ээли Толванен восстановил равенство в счёте. На 8-й минуте второго периода Патрик Пуйстола вывел команду Финляндии вперёд. На 15-й минуте периода Зив Буйум сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Конор Гарланд вновь вывел вперёд американцев. На 6-й минуте третьего периода Шейн Пинто сделал счёт 4:2, а в конце игры Клейтон Келлер установил окончательный счёт на табло.

В других матчах 1/4 финала сборная Канады сыграет с Данией, а Швеция с Чехией. Обе игры состоятся 22 мая в 21:20.

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