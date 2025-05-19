Канада и Финляндия определили сильнейшего лишь в серии буллитов

19 мая сборная Норвегия с трудом обыграла команду Венгрии, а сборная Финляндии лишь в овертайме обыграла Канаду.
Канада - Финляндия
Сборная Финляндии в серии буллитов одержала победу - 1:2 Б.
Во втором периоде шайбу закинул канадец Райан О′Райлли, а в третьем - финн Патрик Пуйстола.
Серия буллитов завершилась со счетом 2:1 в пользу Финляндии.
В группе А, где также играет Латвия, лидирует с 18 очками в шести матчах Швеция, 16 и 13 очков в пяти матчах набрали Канада и Финляндия соответственно, девять очков в шести играх у Латвии, по семь - у Австрии и Словакии, четыре очка в семи играх у Словении и одно очко - у Франции.
Так как при равенстве очков выше ставится команда, которая победила в очной встречи, у Франции нет шанса подняться выше восьмого места.
Венгрия - Норвегия
Норвегия обыграла Венгрию со счетом 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).
Единственную шайбу еще в первом периоде закинул Ноа Стеен.
Благодаря этому Норвегия сейчас занимает шестое место в группе B и наверняка спаслась из вылет в дивизион рангом ниже.
В группе B в шести матчах 17 очков у Чехии, 16 очков - у Швейцарии, 14 - у США, а по девять очков у Германии и Дании. У Норвегии четыре очка и по три очка у Венгрии и Казахстана.
Пока по личным встречам Венгрия находится выше Казахстана, но если Казахстан в своем последнем матче, против Швейцарии, возьмет хотя бы одно очко (то есть не проиграет в основное время), то останется в элитном дивизионе.
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