Канада и Финляндия определили сильнейшего лишь в серии буллитов

Канада - Финляндия

Сборная Финляндии в серии буллитов одержала победу - 1:2 Б.

Во втором периоде шайбу закинул канадец Райан О′Райлли, а в третьем - финн Патрик Пуйстола.

Серия буллитов завершилась со счетом 2:1 в пользу Финляндии.

В группе А, где также играет Латвия, лидирует с 18 очками в шести матчах Швеция, 16 и 13 очков в пяти матчах набрали Канада и Финляндия соответственно, девять очков в шести играх у Латвии, по семь - у Австрии и Словакии, четыре очка в семи играх у Словении и одно очко - у Франции.

Так как при равенстве очков выше ставится команда, которая победила в очной встречи, у Франции нет шанса подняться выше восьмого места.

Венгрия - Норвегия

Норвегия обыграла Венгрию со счетом 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу еще в первом периоде закинул Ноа Стеен.

Благодаря этому Норвегия сейчас занимает шестое место в группе B и наверняка спаслась из вылет в дивизион рангом ниже.

В группе B в шести матчах 17 очков у Чехии, 16 очков - у Швейцарии, 14 - у США, а по девять очков у Германии и Дании. У Норвегии четыре очка и по три очка у Венгрии и Казахстана.

Пока по личным встречам Венгрия находится выше Казахстана, но если Казахстан в своем последнем матче, против Швейцарии, возьмет хотя бы одно очко (то есть не проиграет в основное время), то останется в элитном дивизионе.

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