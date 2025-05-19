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Начался телефонный разговор Трампа с российским диктатором Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Drew Angerer/AFP

Начался намеченный на понедельник телефонный разговор президента США Дональда Трампа с диктатором России Владимиром Путиным, сообщают агентства AP и Reuters.

Ранее Трамп заявил, что темой разговора станет прекращение начатой Россией войны против Украины.

Как сообщалось ранее, Трамп перед телефонным разговором с Путиным пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам одного из источников, Зеленский и Трамп договорились еще раз созвониться после разговора хозяина Белого дома с Путиным.

У Трампа после этого также запланирован разговор с лидерами стран НАТО.

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