Хоккеисты Франции потеряли место в элитной группе чемпионата мира

Сборная Словении со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) переиграла французских хоккеистов, обеспечив место в элитном дивизионе и в следующем году.

В группе А, где также играет Латвия, лидирует с 18 очками в шести матчах Швеция, 15 и 11 очков в пяти матчах набрали Канада и Финляндия соответственно, девять очков в шести играх у Латвии, по семь - у Австрии и Словакии, четыре очка в семи играх у Словении и одно очко - у Франции.

Так как при равенстве очков выше ставится команда, которая победила в очной встречи, у Франции нет шанса подняться выше восьмого места.

В группе B Чехия со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) превзошла Германию.

В группе B в шести матчах 17 очков у Чехии, 16 очков - у Швейцарии, 14 - у США, а по девять очков у Германии и Дании. По три очка у Венгрии и Казахстана, а Норвегия набрала одно очко.

Сегодня, в 21:20 в группе А встретятся Канада и Швеция, а в группе B Норвегия и Венгрия

Матчи чемпионата мира в прямом эфире транслируют телеканал LTV7 и портал общественных СМИ Латвии lsm.lv.