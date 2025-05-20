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"Непривычная ситуация". Тренер сборной Австрии перед решающим матчем против Латвии

Перевод: rus.tvnet.lv
Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер
Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер Фото: EPA/Scanpix

В групповом турнире чемпионата мира 2025 года у мужской сборной Латвии остался еще один матч - против Австрии. В нем латвийцы должны завоевать хотя бы одно очко, чтобы обеспечить место в четвертьфинале. Перед этим решающим матчем TVNET+ пообщался с главным тренером Австрии швейцарцем Роджером Бадером, который поделился размышлениями о предстоящем сопернике.

В качестве самого яркого воспоминания в связи с Латвией Бадер вспоминает чемпионат мира 2000 года в Санкт-Петербурге. Он как зритель пережил легендарную победу Латвии над Россией.

"Мы играли против Латвии перед турниром и видели все их игры в Стокгольме, поэтому хорошо знаем их стиль. Но и латвийские тренеры тщательно анализируют нас. Между двумя командами нет никаких секретов".

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