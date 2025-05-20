"Непривычная ситуация". Тренер сборной Австрии перед решающим матчем против Латвии

В групповом турнире чемпионата мира 2025 года у мужской сборной Латвии остался еще один матч - против Австрии. В нем латвийцы должны завоевать хотя бы одно очко, чтобы обеспечить место в четвертьфинале. Перед этим решающим матчем TVNET+ пообщался с главным тренером Австрии швейцарцем Роджером Бадером, который поделился размышлениями о предстоящем сопернике.