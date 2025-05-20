Латвия не справилась с Австрией и осталась без четвертьфинала ЧМ

Сборная Латвии по хоккею во вторник, 20 мая, на чемпионате мира в Стокгольме в последнем матче группового турнира встречалась с Австрией.
Матча подгруппы А в "Авичи-Арена" завершился со счетом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) в пользу сборной Австрии.
Таким образом, сборная Латвии остается с 9 набранным очками и не выходит в четвертьфинал чемпионата мира. Заветное четвертое место в плей-офф достается австрийским хоккеистам.
Видео: Латвийские болельщики на Домской площади
Первый период прошел в относительно равной борьбе, команды играли на встречных курсах и по-настоящему голевых моментов создавали не так и много. Сборная Латвии много ошибалась в передачах, что приводило к опасным моментам у ворот Гудлевскиса. Если в первой половине игрового отрезка чуть чаще атаковали латыши, то затем игра выровнялась и Кристерсу Гудлевскису все чаще приходилось вступать в игру.
Счет был открыт на 18-й минуте матча, сразу после того, как Латвия отыграла две минуты в большинстве - бросок Мартиньша Дзиеркалса был блокирован, шайба отлетела в вышедшему со скамейки штрафников Доминику Звергеру, который убежал один на один с Гудлевскисом и сумел его переиграть.
В оставшееся до перерыва время сборная Латвии пыталась отыграться, но безуспешно, команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу Австрии.
Второй период начался с атак сборной Латвии, однако на четвертой минуте игрового отрезка Ральф Фрейбергс был удален на две минуты, после чего ситуация на площадке изменилась радикально.
Менее минуты спустя отличный розыгрыш австрийцев завершился точным броском Бенджамина Баумгартнера в верхний угол ворот, Гудлевскис был бессилен - 0:2.
Уже на шестой минуте периода Австрия довела счет до 0:3. Выход один на один реализовал Винценц Рорер. Рудольф Балцерс пытался его задержать, однако Рорер корпусом прикрыл шайбу и сумел нанести точный бросок.
Ответ Латвии последовал на девятой минуте игрового отрезка - в ходе атаки Данс Лочмелис объехал ворота противника и отдал отличный пас на Тралмакса, бросок которого был точен, голевую передачу на свой счет записал и Анри Равинскис.
В оставшееся до перерыва время латвийские хоккеисты пытались сократить разрыв в счете, при этом две минуты отыграли в меньшинстве, однако до конца игрового отрезка счет на табло так и не изменился.
В третьем периоде Латвия бросила все силы на то, чтобы отыграться, однако ошибки в обороне привели к обратному.
Сначала на пятой минуте периода Томас Раффль снова увеличил разрыв в счете, воспользовавшись подарком латвийских хоккеистов, а на 13-й минуте игрового отрезка Доминик Звергер довел счет до 1:5 - снова провал в обороне, контратака и точный бросок.
За три минуты до конца основного времени Латвия получила возможность сыграть в большинстве и сняла вратаря, однако получила еще одну шайбу в свои ворота, на этот раз в пустые. Отличился Винценц Рорер, который и поставил точку в матче - 1:6.