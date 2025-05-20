Латвия не справилась с Австрией и осталась без четвертьфинала ЧМ

Второй период начался с атак сборной Латвии, однако на четвертой минуте игрового отрезка Ральф Фрейбергс был удален на две минуты, после чего ситуация на площадке изменилась радикально.

Менее минуты спустя отличный розыгрыш австрийцев завершился точным броском Бенджамина Баумгартнера в верхний угол ворот, Гудлевскис был бессилен - 0:2.

Уже на шестой минуте периода Австрия довела счет до 0:3. Выход один на один реализовал Винценц Рорер. Рудольф Балцерс пытался его задержать, однако Рорер корпусом прикрыл шайбу и сумел нанести точный бросок.

Ответ Латвии последовал на девятой минуте игрового отрезка - в ходе атаки Данс Лочмелис объехал ворота противника и отдал отличный пас на Тралмакса, бросок которого был точен, голевую передачу на свой счет записал и Анри Равинскис.

В оставшееся до перерыва время латвийские хоккеисты пытались сократить разрыв в счете, при этом две минуты отыграли в меньшинстве, однако до конца игрового отрезка счет на табло так и не изменился.

В третьем периоде Латвия бросила все силы на то, чтобы отыграться, однако ошибки в обороне привели к обратному.

Сначала на пятой минуте периода Томас Раффль снова увеличил разрыв в счете, воспользовавшись подарком латвийских хоккеистов, а на 13-й минуте игрового отрезка Доминик Звергер довел счет до 1:5 - снова провал в обороне, контратака и точный бросок.