Матч за выход в четвертьфинал: сборная Латвии сыграет с Австрией

Матч подгруппы А в "Авичи-Арена" начнется в 13:20 по латвийскому времени. За ходом игры можно следить на телеканале LTV7. RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию матча.

Для выхода в четвертьфинал сборной Латвии достаточно ничьей в основное время, тогда как Австрии для этого требуется победа в основное время.

В 17:20 в этой группе Финляндия сыграет со Словакией, а в 21:20 - Швеция с Канадой. В группе В в Хернинге сначала встретятся Швейцария с Казахстаном, во втором матче - Чехия с США, а в третьем - Германия с Данией.

В предыдущих играх латвийские хоккеисты со счетом 5:1 обыграли Францию, затем 1:7 уступили Канаде, 5:2 обыграли Словению, уступили 0:6 Швеции и 1:2 Финляндии, а потом 5:1 обыграли Словакию.

В свою очередь Австрия 1:2 проиграла Финляндии, 2:4 - Швеции, 3:2 по буллитам обыграла Словакию, уступила 1:5 Канаде, со счетом 5:2 обыграла Францию и по буллитам 3:2 обыграла Словению.