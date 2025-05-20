Матч за выход в четвертьфинал: сборная Латвии сыграет с Австрией

Сборная Латвии по хоккею во вторник, 20 мая, на чемпионате мира в Стокгольме в последнем матче группового турнира встретится с Австрией.
Матч подгруппы А в "Авичи-Арена" начнется в 13:20 по латвийскому времени. За ходом игры можно следить на телеканале LTV7. RUS TVNET будет вести текстовую трансляцию матча.
Для выхода в четвертьфинал сборной Латвии достаточно ничьей в основное время, тогда как Австрии для этого требуется победа в основное время.
В 17:20 в этой группе Финляндия сыграет со Словакией, а в 21:20 - Швеция с Канадой. В группе В в Хернинге сначала встретятся Швейцария с Казахстаном, во втором матче - Чехия с США, а в третьем - Германия с Данией.
В предыдущих играх латвийские хоккеисты со счетом 5:1 обыграли Францию, затем 1:7 уступили Канаде, 5:2 обыграли Словению, уступили 0:6 Швеции и 1:2 Финляндии, а потом 5:1 обыграли Словакию.
В свою очередь Австрия 1:2 проиграла Финляндии, 2:4 - Швеции, 3:2 по буллитам обыграла Словакию, уступила 1:5 Канаде, со счетом 5:2 обыграла Францию и по буллитам 3:2 обыграла Словению.
Лидером группы А с 18 очками в шести играх является Швеция, 16 и 13 очков набрали Канада и Финляндия. Таким образом, эти три сборные обеспечили себе место в четвертьфинале. Девять очков в шести играх у Латвии, по семь - у Австрии и Словакии, четыре очка в семи играх у Словении и одно очко - у Франции.
В группе В после шести игр 17 очков набрала Чехия, 16 - Швейцария, 14 - США, а по девять очков у Германии и Дании. В семи поединках четыре очка у Норвегии, по три очка у Венгрии в семи, а у Казахстана - в шести играх.
Состав сборной Латвии:
вратари - Марекс Митенс, Густавс Давис Григалс, Кристерс Гудлевскис;
защитники - Микс Туманов, Кристап Зиле, Маркус Комулс, Роберт Мамчицс, Янис Якс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис, Кристиан Рубинс;
нападающие - Каспар Даугавиньш, Харальд Эгле, Рихардс Букартс, Феликс Гаварс, Анри Равинскис, Глеб Прохоренков, Мартинс Лавиньш, Томс Андерсонс, Мартиньш Дзиеркалс, Оскар Батня, Филипп Бунцис, Эдуард Тралмакс, Данс Лочмелис, Рудольф Балцерс, Родриго Аболс.
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