В Латвии провели проверку тревожных сирен

В пятницу, 23 мая, в промежуток времени с 10:00 до 10:10 по всей стране на три минуты были включены сирены тревоги для проверки процедуры активации и работы государственной системы раннего оповещения, а также для выявления повреждений или неисправностей в работе сирен тревоги и слышимости их звукового сигнала, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Во время теста сирены звучали в течение 3 минут в волнообразном режиме, то есть сирена звучала 5 секунд, затем последовала пауза, а затем еще 5 секунд звука и снова пауза.
Жителей призывали не беспокоиться, поскольку это просто очередная проверка сирен. Никаких действий от них не требовалось.
Также VUGD призывало руководство отелей информировать своих иностранных гостей о проверке сирен, чтобы избежать лишних волнений.
VUGD также напомнило, что в случае, если жители не были заранее предупреждены о проверке сирен, услышав их сигнал, они должны включить телевизоры, радиоприемники или другие устройства, например, радиоприемники мобильных телефонов (каналы общественных СМИ Латвии: телеканалы LTV1 и LTV7 или Латвийское радио), чтобы получить информацию о причине ее включения и необходимых действиях.
Сирены тревоги могут включаться в тех случаях, когда необходимо как можно быстрее предупредить людей о природных или техногенных катастрофах и их возможных угрозах. Если вы не слышите сирен при их проверке, не волнуйтесь, так как в чрезвычайных ситуациях будут использоваться и другие средства оповещения, например, через громкоговорители аварийных служб и их партнеров по сотрудничеству.
VUGD проводит проверку сирен тревоги раз в полгода.
Также всем жителям Латвии, у которых есть смартфон, предлагается скачать и использовать новое бесплатное приложение 112 Latvija, которое предлагает несколько преимуществ: например, возможность позвонить или отправить текстовое сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112, получить уведомления о потенциальных угрозах и узнать, что делать в различных опасных ситуациях.
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