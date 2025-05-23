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Чем болеет Пугачева, а Брежнева заговорила о причинах развода?

Слухи недели
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Брежнева заговорила о причинах развода?
Алла Пугачева и Вера Брежнева

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз в Сети активно пишут об Алле Пугачевой, Вере Брежневой и Валерии Меладзе.

  1. Брежнева заговорила о причинах развода? 
  2. Чем болеет Алла Пугачева?
  3. Валерию Меладзе запретят въезд в Латвию? 

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

 

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Брежнева заговорила о причинах развода?
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