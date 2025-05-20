Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда

В поддержку законопроекта проголосовали 134 депутата, 37 были против, семеро воздержались, следует из информации, опубликованной на сайте парламента.

Венгрия станет первой и единственной страной Европейского союза (ЕС), которая выйдет из состава МУС.

В настоящее время все 27 стран ЕС входят в число 125 государств, подписавших Римский статут - учредительный документ МУС.

Сразу после голосования министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в ближайшее время уведомит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о намерении выйти из состава суда.

Согласно международным правилам, официальный выход из МУС вступит в силу через 12 месяцев.

О решении покинуть Гаагский суд венгерское правительство объявило в начале апреля - тогда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по приглашению своего венгерского коллеги Виктора Орбана посетил Будапешт.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху в связи с обвинениями в военных преступлениях, совершенных израильскими военными против палестинцев в секторе Газа.

По подозрению в военных преступлениях, совершенных на территории Украины, МУС также объявил в международный розыск российского диктатора Владимира Путина.

Несмотря на агрессивную войну России против Украины, Орбан продолжает поддерживать дружественные отношения с режимом Путина.