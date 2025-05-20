Видео США дожали Чехию в третьем периоде; Финляндия оказалась сильнее Словакии

Словакия - Финляндия

В матче группы A на арене Avicii в Стокгольме Финляндия обыграла Словакию со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) и перед встречей Швеции с Канадой поднялась на второе место в группе.

На шестой минуте Патрик Пуйстола вывел Финляндию вперед - 1:0.

Через 38 секунд игрок сборной Словакии Роберт Лантоши забросил шайбу, однако после видеопросмотра по запросу финской команды судьи определили, что вратарю Финляндии Эмилю Ларми мешал игрок соперника и взятие ворот было отменено.

За минуту и 43 секунды до конца второго периода финны увеличили преимущество - 2:0. Ян-Микаэль Ярвинен, продвигаясь по левому флангу в зону соперника, сделал передачу на Валттери Мереля, который отправил шайбу в левый верхний угол ворот.

В последнем периоде, когда до конца основного времени оставалось более пяти минут, Лантоши мощным броском реализовал большинство и сократил отставание.

Сборная Латвии во вторник уступила Австрии со счетом 1:6 и не вышла в четвертьфинал.

В группе A лидирует Швеция с 18 очками в шести матчах. У Финляндии и Канады - по 16 очков (у одной из команд семь матчей, у другой - шесть). Австрия, набрав 10 очков в семи матчах, стала последней командой группы, прошедшей в четвертьфинал - впервые с 1994 года. Латвия завершила турнир с девятью очками, у Словакии - семь, у Словении - четыре, у Франции - одно.

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