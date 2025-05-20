Видео США дожали Чехию в третьем периоде; Финляндия оказалась сильнее Словакии

Сборные Финляндии и США во вторник, 20 мая, завершили групповой этап чемпионата мира по хоккею победами.
Чехия - США
В группе B в Хернинге сборная США забросила четыре шайбы в третьем периоде и обыграла Чехию со счетом 5:2 (1:0, 0:2, 4:0), обеспечив себе второе место в группе.
Счет открыли американцы: Джош Доан после броска Эндрю Пика оказался первым на добивании и отправил шайбу неудобной стороной клюшки в левый нижний угол - 1:0 в пользу США.
На 41-й секунде второго периода Давид Пастрняк сравнял счет - 1:1. После длинной передачи из своей зоны Пастрняк вышел один на один с вратарем США Джереми Свэйманом и не слишком сильным, но точным броском поразил правый верхний угол ворот.
На 29-й минуте чехи вышли вперед 2:1 - Пастрняк с правого круга вбрасывания отдал передачу налево Мартину Нечасу, который отправил шайбу в левый угол ворот.
Американцы начали третий период в роли догоняющих, но к его середине уже вели 3:2 - оба гола забил Фрэнк Назар. Во второй половине периода преимущество в две шайбы обеспечили Логан Кули и Эндрю Пик, поразивший пустые ворота.
В группе B Швейцария набрала 19 очков в семи матчах. США и Чехия - по 15 очков, Германия и Дания - по 9 очков. У Норвегии - 4 очка, по 3 очка - у Венгрии и Казахстана, которые выбывают из элиты.
Словакия - Финляндия
В матче группы A на арене Avicii в Стокгольме Финляндия обыграла Словакию со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) и перед встречей Швеции с Канадой поднялась на второе место в группе.
На шестой минуте Патрик Пуйстола вывел Финляндию вперед - 1:0.
Через 38 секунд игрок сборной Словакии Роберт Лантоши забросил шайбу, однако после видеопросмотра по запросу финской команды судьи определили, что вратарю Финляндии Эмилю Ларми мешал игрок соперника и взятие ворот было отменено.
За минуту и 43 секунды до конца второго периода финны увеличили преимущество - 2:0. Ян-Микаэль Ярвинен, продвигаясь по левому флангу в зону соперника, сделал передачу на Валттери Мереля, который отправил шайбу в левый верхний угол ворот.
В последнем периоде, когда до конца основного времени оставалось более пяти минут, Лантоши мощным броском реализовал большинство и сократил отставание.
Сборная Латвии во вторник уступила Австрии со счетом 1:6 и не вышла в четвертьфинал.
В группе A лидирует Швеция с 18 очками в шести матчах. У Финляндии и Канады - по 16 очков (у одной из команд семь матчей, у другой - шесть). Австрия, набрав 10 очков в семи матчах, стала последней командой группы, прошедшей в четвертьфинал - впервые с 1994 года. Латвия завершила турнир с девятью очками, у Словакии - семь, у Словении - четыре, у Франции - одно.
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