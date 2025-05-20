Определены три лучших игрока сборной Латвии на ЧМ-2025

Гудлевскис помог команде одержать три победы в шести матчах, отразив в среднем 87,59% бросков соперника и пропустив 2,85 гола.

Рубинс забил одну шайбу в семи играх, сделал одну результативную передачу, а также набрал коэффициент эффективности +6, что стало лучшим показателем в команде.

Лочмелис набрал шесть (4+2) очков эффективности и нейтральный коэффициент эффективности в семи играх. С четырьмя бросками он стал лучшим бомбардиром.

Самым результативным игроком сборной Латвии на этом турнире стал Эдуардс Тралмакс, набравший семь (3+4) очков и коэффициент эффективности +1.

Уже сообщалось, что в решающем матче за выход в четвертьфинал сборная Латвии уступила сборной Австрии со счетом 1:6.