Выделено финансирование для участия латвийских хоккеистов на чемпионате мира

Согласно распоряжению, эти средства будут перечислены Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) для обеспечения подготовки сборной и участия в чемпионате мира 2025 года.

Как указано в аннотации к распоряжению, ЛФХ запрашивала дополнительное государственное финансирование в размере 447 222 евро.

После рассмотрения представленной сметы Министерство образования и науки установило, что две позиции - расходы на медицинские услуги и хоккейное снаряжение, включая форму и экипировку - уже включены в программу олимпийской подготовки, поэтому они не будут финансироваться повторно. В результате федерации будет выделено 346 670 евро.