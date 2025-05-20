KNAB комментирует информацию о вмешательстве Бюро в работу СМИ

Учреждение поясняет, что имеет право запрашивать информацию у любых физических и юридических лиц для оценки возможных нарушений, связанных со скрытой агитацией - то есть косвенными призывами голосовать за или против конкретных кандидатов.

На основании полученных жалоб KNAB в настоящее время проводит несколько проверок возможных нарушений Закона о предвыборной агитации.

В рамках этого процесса KNAB запросило дополнительную информацию у ряда СМИ, в том числе у новостного агентства LETA и Центра журналистских расследований Re:Baltica.

По мнению KNAB, законное право учреждения запрашивать информацию о материалах, содержащих признаки предвыборной агитации, не может рассматриваться как вмешательство в редакционную независимость СМИ или как критика конкретного контента.

KNAB призывает всех физических и юридических лиц сотрудничать при получении запроса на информацию, тем самым подтверждая свой вклад в обеспечение честного избирательного процесса.

KNAB выражает уважение к работе журналистов и к роли СМИ в борьбе с коррупцией, одновременно призывая к сотрудничеству ради совместного обеспечения честного проведения выборов.