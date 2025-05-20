KNAB комментирует информацию о вмешательстве Бюро в работу СМИ

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) опровергает появившиеся в публичном пространстве утверждения о якобы вмешательстве учреждения в редакционную независимость отдельных СМИ и осуществлении цензуры. KNAB выполняет свои функции, в том числе надзор за предвыборной агитацией, в соответствии с полномочиями и правами, установленными нормативными актами, сообщили порталу TVNET в Бюро.
Учреждение поясняет, что имеет право запрашивать информацию у любых физических и юридических лиц для оценки возможных нарушений, связанных со скрытой агитацией - то есть косвенными призывами голосовать за или против конкретных кандидатов.
На основании полученных жалоб KNAB в настоящее время проводит несколько проверок возможных нарушений Закона о предвыборной агитации.
В рамках этого процесса KNAB запросило дополнительную информацию у ряда СМИ, в том числе у новостного агентства LETA и Центра журналистских расследований Re:Baltica.
По мнению KNAB, законное право учреждения запрашивать информацию о материалах, содержащих признаки предвыборной агитации, не может рассматриваться как вмешательство в редакционную независимость СМИ или как критика конкретного контента.
KNAB призывает всех физических и юридических лиц сотрудничать при получении запроса на информацию, тем самым подтверждая свой вклад в обеспечение честного избирательного процесса.
KNAB выражает уважение к работе журналистов и к роли СМИ в борьбе с коррупцией, одновременно призывая к сотрудничеству ради совместного обеспечения честного проведения выборов.
Ранее KNAB направил редакциям Re:Baltica и агентства LETA письма с требованием предоставить подробную информацию о том, как отбирались города и лица, о которых готовятся материалы перед муниципальными выборами. Также в письмах запрашивается информация о том, кто инициировал интервью, кто оплатил создание контента и планируется ли подготовка материалов о других политических партиях.
Программа Nekā personīga подчеркивает, что такие действия KNAB являются прямым нападением на свободную прессу и независимую журналистику.
Решение KNAB требовать от СМИ информацию о будущих публикациях и их содержании можно интерпретировать как скрытую форму предварительного контроля, что фактически является формой цензуры. Кроме того, другие журналисты начнут заниматься самоцензурой, ведь никто не хочет проблем с правоохранительными органами.
"Создается впечатление, что KNAB превратилось в инструмент в чьих-то руках - того, кто после критической публикации или сюжета хочет заткнуть рот конкретным журналистам. Это - недопустимый прецедент в государстве, где свобода СМИ является одним из важнейших столпов демократического общества. KNAB не имеет права контролировать, как создается журналистский контент, поскольку редакционная независимость - неприкосновенна", - говорится в заявлении программы.
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