Почему в Латвии так трудно лечить рак: мнение врача

Если посмотреть на Реестр неравенства, созданный и опубликованный Европейским союзом, становится видно, что смертность от рака значительно выше в странах Восточной и Центральной Европы, отметила Ольга Валциня.

"Можно было бы объяснить это тем, что наши нации больше пьют алкоголь, больше курят, реже ходят по врачам. Но тогда рак здесь должен был бы диагностироваться гораздо чаще, чем в Западной Европе. Но это не наш случай.

В том же реестре мы ясно видим, что рак у нас встречается не чаще, чем в других странах Евросоюза. Значит, проблема с лечением и диагностикой, в системе здравоохранения. И здесь мы уже видим огромное количество проблем, которые все еще не решены", - сказала Валциня.

Собеседница LSM+ подчеркнула, что в Латвии недоступны важные лекарства и диагностика задерживается - хотя при "зеленом коридоре" можно быстро попасть к онкологу, но дальнейшие обследования, такие как МРТ, нередко затягиваются.