Почему в Латвии так трудно лечить рак: мнение врача

В Латвии сохраняется тяжелая ситуация с лечением онкологических заболеваний. Это обусловлено несколькими факторами, о которых в интервью LSM+ рассказала глава организации Onkoaliance Ольга Валциня.
Если посмотреть на Реестр неравенства, созданный и опубликованный Европейским союзом, становится видно, что смертность от рака значительно выше в странах Восточной и Центральной Европы, отметила Ольга Валциня.
"Можно было бы объяснить это тем, что наши нации больше пьют алкоголь, больше курят, реже ходят по врачам. Но тогда рак здесь должен был бы диагностироваться гораздо чаще, чем в Западной Европе. Но это не наш случай.
В том же реестре мы ясно видим, что рак у нас встречается не чаще, чем в других странах Евросоюза. Значит, проблема с лечением и диагностикой, в системе здравоохранения. И здесь мы уже видим огромное количество проблем, которые все еще не решены", - сказала Валциня.
Собеседница LSM+ подчеркнула, что в Латвии недоступны важные лекарства и диагностика задерживается - хотя при "зеленом коридоре" можно быстро попасть к онкологу, но дальнейшие обследования, такие как МРТ, нередко затягиваются.
Эксперт считает, что проблема не только в системе лечения, но и в том, что люди часто не используют доступные государственные программы скрининга для раннего выявления рака.
"Почему это важно? Люди не всегда это понимают. Люди думают: зачем мне идти, все равно умру. Я скажу так. Что вот те четыре вида рака, скрининг которого у нас оплачивается государством - рак груди, рак шейки матки, колоректальный рак (рак кишечника), рак простаты.
Если эти четыре вида обнаружить рано, скажем, на первой стадии, у пациента очень много шансов, что его вылечат, и он сможет об этом навсегда забыть", - сказала она.
Многие из существующих проблем характерны не только для Латвии, но и для других стран Центральной и Восточной Европы - таких как Польша, Чехия и другие.
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