Роспуск Резекненской думы признали соответствующим Конституции

О существенности нарушений правовых норм, допущенных думой, свидетельствуют не только последствия, уже вызванные этими нарушениями, но и последствия, которые эти нарушения могут вызвать. Государство обязано не допустить, чтобы самоуправление оказалось в таком финансовом положении, когда у него не будет средств для выполнения своих автономных функций, указывает КС. Государство должно иметь возможность действовать своевременно, не дожидаясь, пока будет нанесен значительный ущерб, говорится в решении.

Суд постановил, что допущенные нарушения, если оценивать их в совокупности, должны быть признаны существенными, и, таким образом, основания для отставки думы, предусмотренные законом о самоуправлениях, имели место.

КС пришел к выводу, что заявитель (Резекненская дума) не мог надлежащим образом выполнять возложенные на него административные задачи и что тем самым было нарушено функционирование самоуправления. Тот факт, что на момент принятия оспариваемых норм заявитель уже принял бюджет на 2024 год, в данных обстоятельствах не свидетельствует о том, что дума смогла бы обеспечить правомерность своих действий в будущем.

В свете вышеизложенного суд постановил, что роспуск Резекненской городской думы был необходим в демократическом правовом государстве в качестве средства постконтроля за деятельностью самоуправления.