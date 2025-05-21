Шведская полиция провела тайную операцию из-за финских хоккейных фанатов

На чемпионате мира по хоккею этого года сборная Финляндии выступала в группе А в Стокгольме. Из-за фанатов команды шведской полиции пришлось провести нечто вроде секретной операции.
Нет, финские болельщики не устраивали потасовки или беспорядки. Они вели себя как обычные спортивные фанаты: сидели в главном фан-баре Sisuklubi и совершали обильные алкогольные возлияния и до, и после игр.
Однако такое времяпрепровождение привлекло внимание шведских властей, и они провели тайную инспекцию в баре. По словам владельца бара Пепе Юргена, в заведение явились люди, похожие на секретных агентов, и выразили беспокойство по поводу происходящего.
"Они сказали, что кое-кто выглядел слишком пьяным", - сказал Юрген финской газете Iltalehti. По его словам, они заявили, что в Швеции считается неприемлемым приходить в таком состоянии в бар, и покидать питейное заведение в сильном опьянении тоже недопустимо. "Возможно, это связано с беспорядками в Стокгольме", - добавил собеседник издания, который работал в таком же баре на прошлом чемпионате мира в Праге.
Юрген рассказал, что к нему подошел человек в штатском и с наушником в ухе и сообщил, что он из полиции.
"Он указал, что шесть человек в баре были слишком пьяны. Запретил продажу алкоголя, пока их не выпроводили. Но по финским меркам они совсем не выглядели пьяными!", - сказал Юрген.
Можно было бы подумать, что этих людей отправили в вытрезвитель, но это было не так. "Полицейские просто велели им прогуляться пару раз вокруг квартала и попить воды. После этого все снова были счастливы", - сказал Юрген.
Клиенты восприняли это как забавный инцидент, но Юргену произошедшее не показалось смешным. "У нас была очень долгая пауза в продаже выпивки - не менее 45 минут", - пожаловался он.
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Сборная Финляндии по хоккею в семи групповых матчах одержала четыре победы в основное время, одну победу в овертайме, одну победу по буллитам и потерпела одно поражение. В среду, 21 мая, финны выступят в четвертьфинале: их ждет матч с США.
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