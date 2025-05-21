Шведская полиция провела тайную операцию из-за финских хоккейных фанатов

Нет, финские болельщики не устраивали потасовки или беспорядки. Они вели себя как обычные спортивные фанаты: сидели в главном фан-баре Sisuklubi и совершали обильные алкогольные возлияния и до, и после игр.

Однако такое времяпрепровождение привлекло внимание шведских властей, и они провели тайную инспекцию в баре. По словам владельца бара Пепе Юргена, в заведение явились люди, похожие на секретных агентов, и выразили беспокойство по поводу происходящего.

"Они сказали, что кое-кто выглядел слишком пьяным", - сказал Юрген финской газете Iltalehti. По его словам, они заявили, что в Швеции считается неприемлемым приходить в таком состоянии в бар, и покидать питейное заведение в сильном опьянении тоже недопустимо. "Возможно, это связано с беспорядками в Стокгольме", - добавил собеседник издания, который работал в таком же баре на прошлом чемпионате мира в Праге.

Юрген рассказал, что к нему подошел человек в штатском и с наушником в ухе и сообщил, что он из полиции.