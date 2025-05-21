Полиция в Старой Риге по горячим следам задержала вора мобильного телефона

Уже через несколько минут сотрудники муниципальной полиции заметили в Старой Риге возможного подозреваемого, подходящего под описание, и задержали его. Задержанный заявил полицейским, что телефон, который он по-прежнему держал в руках, якобы нашел неподалеку в Старой Риге. Подозреваемый был задержан.

Тем временем с помощью камер видеонаблюдения удалось определить местонахождение потерпевшего, к которому отправился патруль полиции с задержанным.

По указанному коллегами адресу полицейские обнаружили молодого человека, который находился в сильном волнении и сообщил, что у него только что в Старой Риге украли мобильный телефон. Полицейские показали ему найденный телефон, после чего молодой человек разблокировал устройство, подтвердив, что это действительно его телефон.

Сотрудники муниципальной полиции связались с коллегами из Государственной полиции, которые сообщили, что незадолго до этого получили звонок от потерпевшего с сообщением о краже телефона. На место прибыл экипаж Государственной полиции, которому был передан задержанный, и который продолжил проведение дальнейших процессуальных действий.