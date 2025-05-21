Полиция в Старой Риге по горячим следам задержала вора мобильного телефона

Сотрудники Центра видеонаблюдения Муниципальной полиции города Риги (RVPP) утром 16 мая с помощью камер, установленных в Старой Риге, заметили мужчину, который быстрым шагом следовал за явно нетрезвым молодым человеком. В момент, когда молодой человек остановился, мужчина выхватил у него из рук мобильный телефон. Сотрудники Центра видеонаблюдения немедленно сообщили об этом коллегам, которые направили к месту происшествия ближайший патруль полиции, передавая по пути информацию о маршруте передвижения подозреваемого, сообщили в полиции.
Уже через несколько минут сотрудники муниципальной полиции заметили в Старой Риге возможного подозреваемого, подходящего под описание, и задержали его. Задержанный заявил полицейским, что телефон, который он по-прежнему держал в руках, якобы нашел неподалеку в Старой Риге. Подозреваемый был задержан.
Тем временем с помощью камер видеонаблюдения удалось определить местонахождение потерпевшего, к которому отправился патруль полиции с задержанным.
По указанному коллегами адресу полицейские обнаружили молодого человека, который находился в сильном волнении и сообщил, что у него только что в Старой Риге украли мобильный телефон. Полицейские показали ему найденный телефон, после чего молодой человек разблокировал устройство, подтвердив, что это действительно его телефон.
Сотрудники муниципальной полиции связались с коллегами из Государственной полиции, которые сообщили, что незадолго до этого получили звонок от потерпевшего с сообщением о краже телефона. На место прибыл экипаж Государственной полиции, которому был передан задержанный, и который продолжил проведение дальнейших процессуальных действий.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!