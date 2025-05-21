Журналист Пуче подал в суд на бывшего хоккеиста Сандиса Озолиньша

Среди истцов есть также бывшая жена Озолиньша Сандра Озолиня.

В 2002 году Озолиньш, в то время игрок Национальной хоккейной лиги, открыл в Риге поле для гольфа, а Пуче стал директором гольф-клуба Ozo Golf Club. Пуче ушел с этой должности в 2022 году.

Поле для гольфа находится под управлением компании Golf & Karti, владельцами которой являются Озолиньш и Пуче.

Журналиста и спортсмена связывает не только управление бизнесом, но и книги, ведь Пуче - автор нескольких биографических книг об Озолиньше.

Ни Пуче, ни Озолиньш не прокомментировали причины разбирательства. Пуче добавил, что будет доступен для комментариев после завершения разбирательства.

В Земгальском районном суде в Тукумсе рассматривается еще один спор между деловыми партнерами: Озолиньш судится с Пуче по поводу взыскания долга. Судебное заседание назначено на 27 августа.

Компания Golfs & Karti была зарегистрирована в 1999 году с уставным капиталом в 1,39 млн евро. 90% акций компании принадлежат Озолиньшу, 10% - Пуче. В 2023 году оборот компании составил 423 119 евро, а прибыль - 5807 евро. Данные за 2024 год пока недоступны.