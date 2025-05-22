"Тоттенхэм" выиграл Лигу Европы, завоевав первый за 17 лет трофей

Команды играли на стадионе "Сан-Мамес Баррия" в Бильбао (Испания). Победу со счётом 1:0 одержали футболисты "Тоттенхэма". Единственный гол на 42‑й минуте мяч забил Бреннан Джонсон.

"Шпоры" в последний раз завоевывали еврокубковый трофей в 1984 году, когда стали лучшими в Кубке УЕФА. В 2008-м клуб выиграл последний трофей - Кубок английской лиги. После этого команда проиграла четыре финала - три в Кубке лиги (2009, 2015, 2021), один в Лиге чемпионов (2019), где уступила "Ливерпулю" (0:2).

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проводят провальный сезон в чемпионате Англии. Несмотря на огромные бюджеты, они занимают в Английской премьер-лиге (АПЛ) 16–17-е места, ниже только зона вылета. Это худшие результаты обеих команд за многие десятилетия.

Несмотря на это, благодаря победе в Лиге Европы "Тоттенхэм" завоевал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Главный тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу стал первым австралийским тренером, который выиграл европейский трофей.

13 августа "Тоттенхэм" сыграет против "ПСЖ" или "Интера", встречающихся в решающем матче Лиги чемпионов. Игра за Суперкубок пройдет на "Фриули", стадионе "Удинезе" в Италии.