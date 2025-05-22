Видео Латвийская баскетболистка Лакса ярко дебютировала в WNBA

Во второй игре сезона "Меркури" обыграл "Лос-Анджелес Спаркс" на домашнем поле со счетом 89:86 (23:19, 19:27, 24:7, 23:33).

Лакса вышла на площадку в свой 29-й день рождения в качестве замены, отыграла 23 минуты и 25 секунд, реализовала три из восьми дальних бросков, промахнулась с единственным двухочковым броском, допустила три потери, отдала четыре результативные передачи, перехватила две, заработала четыре персональных очка и совершила три фола, закончив матч с показателем полезности +/- +3.

Лучшим бомбардиром домашней команды стала Сату Сабали, набравшая 25 очков, а Алиса Томас добавила 19 очков.

Келси Плам набрала 25 очков в составе "Спаркс", а Азура Стивенс отличилась с 23+17.

"Меркури" начал сезон с двух побед и проведет свой третий матч в субботу на выезде против "Сиэтл Шторм".

"Меркури" — трёхкратный (2007, 2009, 2014) чемпион WNBA.

Регулярный сезон WNBA продлится до середины сентября и будет включать 44 игры, восемь из 13 команд выйдут в плей-офф.

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