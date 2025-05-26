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"Саркандаугава, конечно, конфетка... С невкусными орешками!" Изучаем легендарный микрорайон

Что сейчас с дачей Улманиса на Саркандаугаве? Почему вокруг района так много легенд? Связано ли это с тем, что на улице Твайка находится Национальный центр психического здоровья? Саркандаугава - конфетка? Какая именно? Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".

"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Сегодняшняя остановка - Саркандаугава.

Видео: Я местный/Саркандаугава

Нашим проводником по району стала сценарист Катя Комиссар, которую за её "неповторимый стиль" бывший начальник называл "Саркандаугавас райончикс".

"Саркандаугава, конечно, конфетка. Суперский район в целом, но и какие-то вещи в частности... Как конфетка с невкусными орешками", - смеётся Катя.

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