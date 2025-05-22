В Курземе от рук вандалов пострадал уже третий мост

Инженеры LVC регулярно проверяют дороги и мосты страны, но чаще всего первыми несоответствия замечают водители. При подозрении на кражу или повреждение дорожного оборудования компания LVC настоятельно рекомендует позвонить на круглосуточную бесплатную горячую линию 80005555.

Ранее сообщалось о краже решетчатого заполнения пешеходных ограждений пешеходного моста через реку Трумпе на Лиепайском шоссе (А9) в районе Дурбе (173,96 км) и моста через реку Аланде (181,83 км) в районе Гробини.

LVC обратилась в Государственную полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту причиненного материального ущерба, который оценивается почти в 17 000 евро для всех трех мостов.

Помимо финансовых потерь, кражи и вандализм в отношении дорожного и мостового оборудования оказывают непосредственное влияние на безопасность дорожного движения, поскольку могут привести к дорожно-транспортным происшествиям с трагическими последствиями.

В 2024 году общий ущерб, нанесенный государственным дорогам, составил 538 934,67 евро. Значительная часть этого ущерба понесена в результате краж и вандализма. В прошлом году на дорогах государственного значения были повреждены или украдены 102 дорожных знака, 80 столбов дорожных знаков, 1573 метра защитных ограждений, два павильона для автобусных остановок, 12 опор освещения, а также другие элементы оборудования. Оборудование также было повреждено в результате дорожно-транспортных происшествий. В качестве компенсации от виновных лиц и страховых компаний получено 248 616,99 евро.