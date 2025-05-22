В оккупированной Херсонской области взорван автомобиль с чеченскими офицерами

В оккупированной Россией Херсонской области был взорван автомобиль УАЗ Patriot, в котором находились четыре офицера российского чеченского подразделения "Ахмат", сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР).
"По имеющейся у нас информации, в машине находились четыре офицера так называемого подразделения "Ахмат". Все они погибли в результате взрыва", - говорится в сообщении ГУР.
Машина взорвалась во вторник, 20 мая, между населенными пунктами Скадовск и Антоновка.
За первым взрывом последовал второй - взорвались боеприпасы, которые везли российские военнослужащие.
"За каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, наступит справедливое возмездие", - говорится в заявлении ГУР.
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