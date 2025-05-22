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Alexandra Nekrasova
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Ранил охранника в Саркандаугаве и скрылся: полиция разыскивает Дениса Чижикса

Фото статьи

Сотрудники Государственной полиции разыскивают изображенного на фото Дениса Чижикса, 1992 года рождения, который подозревается в совершении уголовного преступления.

По данным полиции, он нанес телесные повреждения охраннику магазина в Саркандаугаве.

Мужчина скрылся с места происшествия обнаженным по пояс.

Госполиция призывает людей ознакомиться с фотографией подозреваемого и в случае, если заметили этого человека, не пытаться самостоятельно задержать его, а позвонить в полицию по номеру 112.

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