Дания сенсационно обыграла Канаду в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Канада - Дания

Игра прошла в датском Хернинге и завершилась сенсационной победой Дании со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Все голы состоялись в третьем периоде. На 46-й минуте Трэвис Санхейм вывел Канаду вперед. На 58-й минуте Николай Элерс сравнял счет, на 60-й Ник Олесен забросил победную для датчан шайбу.

Швеция - Чехия

В другом матче 1/4 финала сборная Швеции обыграла национальную команду Чехии со счётом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1).

У победителей по две шайбы забросили Лукас Рэймонд и Лео Карлссон, одним точным броском отметился Филип Форсберг. У чехов голы забили Роман Червенка и Михал Шпачек.

Таким образом, сборная Швеции вышла в полуфинал ЧМ-2025. Чехия, ставшая чемпионом мира в прошлом году, выбыла из турнира.

Сборная Дании за выход в финал чемпионата мира сыграет против действующего серебряного призера турнира сборной Швейцарии. Встреча состоится в субботу, 24 мая. Во втором полуфинале встретятся сборные США и Швеции.

За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".