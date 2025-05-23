"Это ломает сердце". Почему важно знать симптомы деменции и как с ней бороться

Имена в этой истории изменены, но не из-за Сильвии, а из-за ее матери, которая была очень известной личностью в Латвии. Мама Сильвии умерла с деменцией. Мы мало знаем об этой болезни. Сильвия также говорит, что никогда не могла представить, что самое тяжелое в жизни с пациентом, страдающим деменцией.
Все началось очень невинно. С фраз вроде: "Доченька, я куда-то положила свои ключи". Я смотрела - ключи лежат там, где всегда, брошь тоже на своем обычном месте. Как это часто бывает у молодых, мы все это объясняли забывчивостью.
Потом начались довольно заметные физические изменения - похудение. Но человеку ведь за семьдесят, такие перемены никого особенно не тревожили.