США откажутся от одноцентовых монет

Монетный двор США в последний раз заказал заготовки для одноцентовых монет после того, как в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился прекратить выпуск так называемых пенни.
Министерство финансов США указало, что в последнее время затраты на производство одноцентовых монет значительно выросли - в прошлом году они увеличились на 20%.
По оценкам, прекращение чеканки монет самого низкого номинала позволит сэкономить 56 миллионов долларов (49,5 миллиона евро) только на стоимости материалов, сообщил один из сотрудников Министерства финансов на условиях анонимности, так как не уполномочен общаться с прессой.
Стоимость производства одного пенни приближается к четырем центам. Сторонники отказа от этой монеты утверждают, что расходы слишком велики, а использование одноцентовиков - сравнительно редкое. В то же время защитники пенни уверены, что монета полезна для сбора пожертвований, а также указывают на то, что производство пятецентовых монет обходится еще дороже - почти в 14 центов за штуку.
В настоящее время в обращении в США находится около 114 миллиардов одноцентовых монет.
Одноцентовая монета была одной из первых, которые начали чеканить на Монетном дворе США после его основания в 1792 году. По данным, в прошлом году монетный двор произвел 3,2 миллиарда пенни - это более половины всех выпущенных за год монет.
Ранее Конгресс США, который определяет спецификации валюты (такие как размер и состав металла), не смог закрепить в законе отказ от пенни, однако в этом году на рассмотрение были поданы два законопроекта, разработанные представителями обеих партий, с целью прекратить выпуск этой монеты.
Эксперты отмечают, что при принятии решения об отказе от одноцентовых монет Конгрессу также придется решить вопрос об обязательном округлении цен, что, в свою очередь, устранит потребность в мелких монетах.
В еврозоне также ведутся обсуждения о целесообразности выпуска мелких монет и соотношении их стоимости и пользы.
В Эстонии с 1 января действует правило округления суммы покупки при оплате наличными, а в Литве аналогичное правило вступило в силу в этом месяце. Похожие нормы действуют и в других странах еврозоны с целью сократить оборот монет мелкого номинала.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!