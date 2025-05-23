США откажутся от одноцентовых монет

Ранее Конгресс США, который определяет спецификации валюты (такие как размер и состав металла), не смог закрепить в законе отказ от пенни, однако в этом году на рассмотрение были поданы два законопроекта, разработанные представителями обеих партий, с целью прекратить выпуск этой монеты.

Эксперты отмечают, что при принятии решения об отказе от одноцентовых монет Конгрессу также придется решить вопрос об обязательном округлении цен, что, в свою очередь, устранит потребность в мелких монетах.

В еврозоне также ведутся обсуждения о целесообразности выпуска мелких монет и соотношении их стоимости и пользы.

В Эстонии с 1 января действует правило округления суммы покупки при оплате наличными, а в Литве аналогичное правило вступило в силу в этом месяце. Похожие нормы действуют и в других странах еврозоны с целью сократить оборот монет мелкого номинала.