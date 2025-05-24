Стал известен первый финалист ЧМ-2025

Матч прошёл на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме и завершился победой США со счетом 6:2 (0:2, 0:2, 2:2).

Видео: Лучшие моменты матча Швеция - США

Практически весь матч прошел под диктовку американской дружины. В первом периоде безответные шайбы закинули Брэди Шей и Куттер Готье, а во втором - Конор Гарланд и Мики Эйссимонт.

Третий период начался с двух шайб шведов: Вильям В. Нюландер на 47-й минуте забил первым, а всего 40 секунд спустя к нему присоединился Элиас Линдхольм.

Но 52-й минуте за США забил Джексон Лакомб, а на 56-й минуте Шэйн Пинто сделал счет окончательным - 6:2 в пользу американской сборной.

Во втором полуфинале Швейцария сыграет против Дании. Начало игры в 19:20 по латвийскому времени.

Матч за третье место и финальная встреча состоятся в воскресенье, 25 мая.

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