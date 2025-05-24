Известно, кто поборется за золотые медали ЧМ-2025

Матч прошел на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме и завершился победой команды Швейцарии со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

Видео: Лучшие моменты матча Швейцария - Дания

Команда Швейцарии не заметила защиту скандинавской команды и забила семь безответных шайб в ворота Дании.

В первом периоде две шайбы закинул Нино Нидеррайтер и одну - Кен Джагер. Во втором периоде единственный гол на счету Дениса Мальгина. И в третьем периоде еще три шайбы забили Дамьен Риат, Тайлер Мой и Сандро Шмид.

Таким образом, за бронзу завтра, 25 мая, в 16:20 (по рижскому времени) поборются сборные Дании и Швеции - две страны-хозяйки чемпионата мира этого года.

А за победу на турнире сразятся команды Швейцарии и США.

Отметим, что Швейцария ни разу не побеждала на чемпионатах мира по хоккею, но четырежды завоевывала серебряные медали: в 1935, 2013, 2018 и 2024 годах.

В свою очередь, США, хоть и становились чемпионами дважды, в последний раз в финал выходили в далеком 1960 году (победив тогда во второй раз).

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