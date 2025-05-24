Известно, кто поборется за золотые медали ЧМ-2025

Во втором полуфинале чемпионата мира по хоккею 2025 года сборная Швейцарии не заметила оборону команды Дании.
Матч прошел на стадионе "Авичи-Арена" в Стокгольме и завершился победой команды Швейцарии со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)
Видео: Лучшие моменты матча Швейцария - Дания
Команда Швейцарии не заметила защиту скандинавской команды и забила семь безответных шайб в ворота Дании.
В первом периоде две шайбы закинул Нино Нидеррайтер и одну - Кен Джагер. Во втором периоде единственный гол на счету Дениса Мальгина. И в третьем периоде еще три шайбы забили Дамьен Риат, Тайлер Мой и Сандро Шмид.
Таким образом, за бронзу завтра, 25 мая, в 16:20 (по рижскому времени) поборются сборные Дании и Швеции - две страны-хозяйки чемпионата мира этого года.
А за победу на турнире сразятся команды Швейцарии и США.
Отметим, что Швейцария ни разу не побеждала на чемпионатах мира по хоккею, но четырежды завоевывала серебряные медали: в 1935, 2013, 2018 и 2024 годах.
В свою очередь, США, хоть и становились чемпионами дважды, в последний раз в финал выходили в далеком 1960 году (победив тогда во второй раз).
За ходом чемпионата мира и турнирными таблицами можно следить в разделе "Хоккей-2025".
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