Кросби прокомментировал сенсационный вылет Канады с ЧМ-2025

В четверг в Хернинге канадские хоккеисты уступили хозяевам, сборной Дании, со счетом 1:2, пропустив два гола в последние три минуты матча.

"Огромное разочарование", - сказал Кросби, слова которого приводит Sportsnet. "Мы становились лучше по ходу турнира, но сегодня мы сыграли не лучшим образом", - добавил капитан.

"Хотя мы и не играли хорошо, мы смогли повести в счете в этом матче. Это разочаровывает, потому что у нас отличная команда, но мы не смогли выполнить свою работу", - сказал звезда мирового хоккея.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в своем обзоре игры заявила, что неожиданную победу Дании над Канадой можно считать самым большим сюрпризом в истории турнира.

Полуфиналы состоятся в субботу в Стокгольме. Сначала в 15:20 на лед выйдут сборные Швеции и США, а в 19:20 - сборные Швейцарии и Дании.

37-летний Кросби забил четыре гола и отдал восемь результативных передач на этом турнире.

Кросби участвовал в чемпионате мира в третий раз. В 2006 году его сборной пришлось довольствоваться четвертым местом, а в 2015 году им удалось завоевать золотые медали.

Кросби дважды за свою карьеру помог сборной Канады одержать победу на Олимпийских играх - в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи.

Трэвис Санхейм забил единственный гол за Канаду в проигранном матче с Данией, выведя свою команду вперед со счетом 1:0 в начале третьего периода.

"Они [датчане] заблокировали много бросков. И они нашли способ забить два гола в конце. Мы должны отдать им должное. Они играли упорно весь матч", - сказал Санхейм.