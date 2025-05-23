Глава фракции СЗК: Неприемлемо, чтобы Бюро омбудсмена оставалось без руководителя

В пятницу председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК), после встречи с заместителем омбудсмена Инетой Пиляне, заявила журналистам, что Янсонсу в свете его регулярных отсутствий стоит самому объективно оценить свои возможности продолжать исполнять служебные обязанности.

Есть определенные задачи, которые, согласно регламенту Сейма, может выполнять исключительно омбудсмен, подчеркнула Миериня, отметив, что презентация ежегодного доклада парламентариям является одной из них. Пока омбудсмен находится "на больничном", доклад рассмотрен не будет, добавила она.

Сам Янсонс в разговоре с агентством LETA сообщил, что сейчас находится в больнице и о своем будущем на посту будет размышлять после выписки.

Он пояснил, что госпитализирован с четверга по причине кардиологических и неврологических проблем, вызванных высоким давлением и аритмией. Вместе с тем Янсонс подчеркнул, что уже в среду, 21 мая, имел больничный лист, и тогда стало ясно, что по состоянию здоровья он не сможет присутствовать в парламенте на следующий день, о чем заместитель омбудсмена официально уведомила президиум Сейма.

Янсонс признал, что это не первый случай, когда он не является на оглашение доклада - подобный инцидент произошел в 2023 году. При этом он отказался комментировать, связано ли его отсутствие с обвинениями в чрезмерном употреблении алкоголя, прозвучавшими ранее от других лиц: "Это я не стану комментировать, любые заявления по этому поводу были бы чистой спекуляцией".

Тем не менее он не стал отрицать, что употреблял алкоголь в своей жизни, возможно, даже чрезмерно, и что это оставляет определенные последствия. В то же время Янсонс подчеркнул, что на работе никогда не возникало ситуаций, когда бы у него дрожали руки или наблюдались иные физические признаки, вызванные употреблением алкоголя.