В Грузии арестован лидер оппозиционной партии

Главу ориентированной на Запад либертарианской партии "Гирчи" ("Сосновая шишка") обвиняют в отказе дать показания перед парламентской комиссией, которая расследует предполагаемые преступления, совершенные во время президентства ныне заключённого бывшего президента Михаила Саакашвили.

Адвокат Джапаридзе, Ираклий Чомахашвили, сообщил, что Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения, поскольку обвиняемый отказался выплачивать залог.

"Это политически мотивированное решение, попытка заглушить критический голос оппозиции", - подчеркнул адвокат.

Сам Джапаридзе перед началом судебного заседания назвал происходящее "судебным фарсом" и обвинил правящую партию "Грузинская мечта" в том, что она превращает страну в диктатуру.

Парламентская комиссия была создана "Грузинской мечтой" в феврале текущего года с целью запретить деятельность оппозиционных партий, о чем власти заявляли еще накануне прошлогодних парламентских выборов. Оппозиция считает, что итоги тех выборов были сфальсифицированы.

Согласно Уголовному кодексу Грузии, отказ от дачи показаний парламентской комиссии карается лишением свободы сроком до одного года.

Лидерам практически всех крупных оппозиционных партий угрожают аналогичные обвинения, поскольку они отказались сотрудничать с парламентской комиссией, считая ее нелегитимной.

Оппозиция бойкотирует текущий созыв парламента Грузии, обвиняя "Грузинскую мечту" в фальсификации октябрьских выборов. Правящую коалицию критикуют за копирование авторитарных методов Кремля и отдаление Грузии от курса на вступление в Евросоюз.

С октября прошлого года, когда в стране прошли массовые протесты против фальсификации итогов выборов, Грузия находится в затяжном политическом кризисе. Ситуация еще более обострилась в ноябре, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в ЕС как минимум до конца 2028 года.