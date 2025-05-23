ВИДЕО Полиция остановила водителя за нарушение ПДД и нашла в машине психотропные вещества

Стражи порядка объяснили водителю причину остановки и попросили предъявить водительские права. Мужчина смог предоставить лишь паспорт и тут же признался, что водительского удостоверения у него нет.

За нарушение требований запрещающего знака в отношении водителя был начат процесс административного правонарушения и назначен штраф. Учитывая обстоятельства инцидента, сотрудники муниципальной полиции вызвали на место происшествия коллег из Государственной полиции.

Находясь на месте событий, муниципальные полицейские заметили, что из окна со стороны пассажира автомобиля идет дым. Подойдя ближе и открыв дверь машины, они обнаружили возле ног пассажирки пластиковую бутылку, которая, вероятно, за несколько мгновений до этого использовалась для курения наркотических веществ.

В связи с увиденным правоохранители попросили обоих пассажиров выйти из автомобиля и предъявить личные вещи для проверки. В кошельке водителя были обнаружены таблетки, содержащие психотропные вещества. На вопрос полицейских, есть ли в машине другие запрещенные препараты, мужчина предъявил еще несколько таблеток с аналогичным содержимым.

Сотрудники муниципальной полиции задержали мужчину и передали его прибывшим на место коллегам из Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.