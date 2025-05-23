За месяц в Риге воры ранили ножом троих охранников

22 мая полиция получила вызов в один из магазинов в рижском районе Саркандаугава, где неизвестный мужчина нанес ножевые ранения охраннику торговой точки и скрылся с места происшествия. Как сообщает Государственная полиция, преступник напал на охранника канцелярским ножом после того, как работник магазина попытался предотвратить кражу.

Злоумышленник нанес охраннику удар ножом в область живота, а также порезал ему руку, после чего сбежал с места преступления. Пострадавший сотрудник охраны был доставлен в медицинское учреждение.

Личность нападавшего удалось оперативно установить. В розыск были брошены значительные силы правоохранительных органов, и уже через несколько часов полицейские задержали подозреваемого мужчину 1992 года рождения.

Как выяснилось, задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции за различные преступления. В настоящее время решается вопрос о применении в отношении него наиболее строгой меры пресечения.