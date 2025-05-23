За месяц в Риге воры ранили ножом троих охранников

В Риге за прошедший месяц в результате нападений воров ножевые ранения получили уже трое охранников, сообщает Государственная полиция.
22 мая полиция получила вызов в один из магазинов в рижском районе Саркандаугава, где неизвестный мужчина нанес ножевые ранения охраннику торговой точки и скрылся с места происшествия. Как сообщает Государственная полиция, преступник напал на охранника канцелярским ножом после того, как работник магазина попытался предотвратить кражу.
Злоумышленник нанес охраннику удар ножом в область живота, а также порезал ему руку, после чего сбежал с места преступления. Пострадавший сотрудник охраны был доставлен в медицинское учреждение.
Личность нападавшего удалось оперативно установить. В розыск были брошены значительные силы правоохранительных органов, и уже через несколько часов полицейские задержали подозреваемого мужчину 1992 года рождения.
Как выяснилось, задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции за различные преступления. В настоящее время решается вопрос о применении в отношении него наиболее строгой меры пресечения.
По факту нападения начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о нападении на лицо в связи с его участием в предотвращении или пресечении преступного или другого противоправного деяния. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы или пробационного надзора.
Ранее сообщалось, что аналогичный случай произошел 26 апреля в торговом центре в Кенгарагсе.
Вечером 26 апреля полиция получила вызов в торговый центр в Кенгарагсе, где мужчина ранил ножом сразу двух охранников и сбежал. Преступник напал на сотрудников охраны в тот момент, когда его задержали за кражу из одного из магазинов торгового центра.
Когда охранники вели предполагаемого вора в служебное помещение, тот неожиданно вытащил нож и ударил обоих сотрудников охраны в ноги.
Личность нападавшего сразу установить не удалось, однако полицейские смогли идентифицировать его по записям камер видеонаблюдения. Подозреваемый - мужчина 1978 года рождения, ранее судимый за кражи и хранение наркотиков. В ходе оперативных мероприятий правоохранители уже через несколько часов обнаружили и задержали его в одной из квартир в Латгальском предместье Риги.
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