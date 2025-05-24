Видео В прошлом году в Добельской больнице умирал каждый десятый пациент

В отчете за прошлый год больница сообщает о сравнительно высоком показателе смертности. По информации NVD и подсчетам Министерства здравоохранения, в Добельской и районной больницах самый высокий процент умерших. 9% пациентов умерли в объединении Балвской и Гулбенской больниц, 7% - в Цесисе, Юрмале и Кулдиге. Далее следуют Огре и Мадона. Все это больницы третьего уровня, которые обеспечивают услуги терапии, хронического ухода за пациентами, хирургии, гинекологии, педиатрии, травматологии, неврологии и реабилитации, а также роды, за исключением Цесисской больницы.

Председатель Добельской думы Ивар Горскис говорит, что такой процент в больницах третьего уровня нормален, так как в больницы этого уровня направляют тех пациентов, которым лечебные учреждения более высокого уровня помочь не могут. А также эти больницы расположены в сельских регионах, где вокруг есть большие пансионаты.

Оснований для опасений не видят и в Минздраве. Наоборот, с общим старением нации число умерших в больницах продолжит расти. Директор департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка пояснила: "Мы этого и не скрываем. Что такие пациенты будут, их будет все больше, поскольку возможности лечения и диагностики расширяются. И такие пациенты тоже должны где-то лечиться. Не всех мы можем отправить домой".

Видео: Сюжет программы Panorāma