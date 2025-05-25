Синоптики рассказали, какую погоду ждать в воскресенье

В последний день недели ожидается переменная облачность, при этом в восточных районах страны возможны затяжные облака, не пропускающие солнечные лучи.

В воскресенье в Латвии сохранится переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым, температура воздуха составит +12…+17 градусов, при прояснении неба температура может повыситься на один-два градуса.

В Риге также ожидается переменная облачность с периодами солнечной погоды. В течение дня температура воздуха составит +16…+18 градусов, осадков не ожидается.

Во второй половине дня, при солнечной погоде, интенсивность ультрафиолетового излучения будет на уровне средней и высокой, поэтому рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце.